Marocco, ondate di caldo fino a 49 gradi tra giovedì e venerdì

(ANSAmed) - RABAT, 09 AGO - Ondate di caldo con temperature fino a 49 gradi, tra giovedì e venerdì, nel sud-ovest del Marocco e pericolo incendi per i forti venti a nord-est.



L'allerta della Direzione meteo alza il livello di guardia al bollino rosso nella zona del Marocco compresa fra Taroudant, Guelmin e Laayoune. Il bollino arancione riguarda invece le province di Fes, Marrakech, Essaouira e Zagora con temperature fino a 47. Forti raffiche di vento caldo mettono a rischio le foreste del Nord e soprattutto quelle che sono limitrofe alla costa, sia nella sponda mediterranea, tra Tangeri e Oujda, sia in quella Atlantica tra Essaouira e l'entroterra fino a Taroudant. Il bollino rosso dell'Agenzia nazionale acqua e foreste invita alla massima attenzione chi abita nella zona, i turisti e le autorità locali, per lanciare immediatamente l'allarme in caso si scorgano fumo o comportamenti sospetti.



(ANSAmed).





