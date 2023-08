Tunisia: raggiunta una tregua nella 'guerra del pane'

(ANSA) - TUNISI, 08 AGO - L'Associazione dei panifici moderni tunisina, affiliata alla Confederazione delle imprese cittadine del Paese (Conect), ha annunciato la sospensione dei sit-in previsti davanti alla sede del ministero del Commercio contro lo stop - deciso dal ministero all'inizio di agosto - alle forniture di farina e semola ai cosiddetti panifici 'non classificati' (o 'non convenzionati').



La decisione del governo aveva dato inizio alla cosiddetta 'guerra del pane', come l'hanno definita i media locali. La sospensione dei sit-in segue la ripresa del dialogo tra l'Associazione dei panifici moderni e il ministero del Commercio, si legge in un comunicato di Conect.



Dopo il primo dei sit-in annunciati, si è tenuto ieri un incontro tra la ministra del Commercio, Kalthoum Ben Rejeb, e il presidente del gruppo dei panifici moderni, Mohamed Jamali, a seguito del quale il gruppo ha annunciato la ripresa dell'attività dei panifici moderni, ad eccezione della produzione della tradizionale baguette. (ANSA).





