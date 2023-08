Tajani, 'serve impegno dell'Ue per dignità dei migranti'

MARCINELLE - "Ora abbiamo davanti a noi tante donne e uomini, che sono i nuovi migranti. A volte rappresentano una preoccupazione ma dobbiamo ricordare sempre che sono persone. La dignità della persona deve essere al centro. Bisogna lavorare per favorire una migrazione regolare, per dare diritti a chi viene nella nostra Europa e dobbiamo allo stesso tempo combattere chi organizza il traffico di essere umani. Serve l'impegno di tutta Europa per questo". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo, alla cerimonia del Bois du Cazier, al 67/o anniversario della tragedia di Marcinelle.

"Dobbiamo impedire che chi cerca una vita diversa sia sfruttato dai trafficanti di essere umani, che sono gli stessi che trafficano droga e armi. Bisogna favorire la crescita nei loro Paesi e nel contempo dobbiamo favorire una migrazione regolare che permetta a queste persone che vogliono lasciare il loro Paese, di poter trovare un lavoro sicuro e di avere tutti i diritti di un lavoratore", ha quindi spiegato Tajani a margine della cerimonia. "Ecco perché il governo con i decreti flussi ha dato una strategia a lungo termine incrementando il numero di chi può lavorare regolarmente in Italia. Ma la questione migratoria va affrontata a livello europeo perché è talmente vasto il problema che non può pensare solo l'Italia di risolverlo. Guardiamo a cosa succede anche alla frontiera con la Francia con i respingimenti di migranti", ha sottolineato.