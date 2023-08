Siria: 10 membri forze sicurezza uccisi in attacco dell'Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 08 AGO - Dieci membri delle forze del regime siriano sono stati uccisi ieri sera in un attacco messo a segno da jihadisti dell'Isis nella provincia di Raqqa, nel nord della Siria, ha riferito oggi una Ong.



"Isis ha attaccato postazioni e posti di blocco delle forze del regime (...) dando fuoco a veicoli militari e prefabbricati", secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh). Anche sei soldati sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, ha aggiunto la la Ong, con sede nel Regno Unito e una vasta rete di fonti in Siria. Sei membri delle forze di sicurezza siriane erano già stati uccisi domenica in attacchi di combattenti jihadisti nel nord-ovest del paese, secondo l'Osdh.



(ANSAmed).





