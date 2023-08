Israele: attacco informatico a centro medico presso Tel Aviv

TEL AVIV - Il centro medico ortodosso Mayanei Ha-Yeshua di Bnei Brak (Tel Aviv) è stato oggetto la scorsa notte di un attacco informatico che ha bloccato le sue attività di carattere amministrativo. Lo ha riferito la radio pubblica Kan secondo cui al momento pare da escludersi che le apparecchiature mediche siano state danneggiate.

La direzione del centro ha reso noto che esperti del ministero della sanità e della 'Autorità nazionale per la cibernetica' sono intervenuti per superare le difficoltà. A quanto pare gli autori dell'attacco - che finora non è stato rivendicato - esigono un riscatto. Un anno fa un altro importante centro medico, il Hillel Yafe di Hadera, fu oggetto di un attacco informatico analogo. Secondo Kan, fra gli attacchi cyber lanciati quotidianamente verso Israele molti sono diretti in modo specifico contro il settore medico.