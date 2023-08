In Libano la vita pericolosa e clandestina delle drag queen

(di Lorenzo Trombetta) (ANSAmed) - BEIRUT, 08 AGO - Nella penombra di un camerino in un teatro semiclandestino a Beirut, il rossetto, il fondotinta e la parrucca ridanno vita anche questa sera a Emma Gration, pseudonimo di un transessuale libanese molto conosciuto nella comunità LGBTQ+ del Paese mediterraneo. "Siamo continuamente a rischio di essere molestati, picchiati, abusati...", denuncia Emma. "Ma delle nostre denunce la polizia non se ne fa nulla, le dimentica nel cassetto. Non possiamo fare nulla per proteggerci".



Emma Gration parla in un servizio televisivo, trasmesso da Deutsche Welle e realizzato dal giornalista libanese Mohamad Chreyteh, vincitore nella sezione audiovisivi della 18ma edizione del premio giornalistico internazionale Samir Kassir, intitolato alla memoria dell'intellettuale beirutino ucciso in un attentato nel 2005.



Svoltasi a Beirut le scorse settimane, la cerimonia di premiazione del concorso è organizzata dalla fondazione Samir Kassir Eyes (SKeyes), sostenuta dall'Unione Europea.



Parlando a margine della cerimonia, Chreyteh ha raccontato quanto sia stato difficile convincere le drag-queen - artisti che si travestono da donne - a parlare di fronte alla telecamera. "Sono molto coraggiosi perché affrontano molta violenza in Libano".



Sebbene la Costituzione libanese garantisca, sulla carta, la tutela dei diritti umani e l'uguaglianza dei cittadini, l'articolo n. 534 del codice penale libanese criminalizza le relazioni omosessuali, considerandole "comportamenti contro natura". Negli ultimi anni però alcune sentenze di tribunali libanesi si sono pronunciate, ritenendo che l'articolo n. 534 non deve essere applicato nei confronti di adulti consenzienti.



Nel giugno 2022, pochi giorni prima del previsto Gay Pride a Beirut, una circolare del ministero degli interni aveva chiesto alle forze dell'ordine di vietare ogni forma di manifestazione che riguardasse gli omosessuali. E questo dopo che il governo aveva subito forti pressioni da ambienti conservatori e religiosi sia musulmani che cristiani.



Su questo interviene Ghada Frangie, avvocato specializzato nella difesa di diritti umani e questioni di genere, intervistato da Chreyteh: "La decisione del ministero degli interni ha violato le libertà costituzionali. E ha finito per demonizzare uno dei gruppi più marginalizzati del Libano".



Secondo l'avvocatessa libanese, la decisione del governo libanese ha contribuito ad alimentare "l'odio verso questi gruppi... mentre uno Stato moderno dovrebbe proteggere i gruppi più vulnerabili della società".



Con la sua telecamera, Chreyteh ha chiesto a persone comuni, in diversi luoghi pubblici libanesi, cosa ne pensino dei diritti degli omosessuali e transessuali. "Questo è un tema molto controverso e che divide la società libanese", ha detto il giornalista premiato al concorso Samir Kassir.



Nella piazza Sassine, nel cuore del quartiere beirutino di Ashrafiye, una donna ha risposto: "Sono contro gli omossessuali, non li voglio vedere in pubblico". Nel quartiere di Badaro, poco lontano dal centro cittadino, un giovane ha invece affermato che "sono liberi di vivere la loro vita privata e di esprimersi pubblicamente". Fuori dall'entrata dell'Abc, uno dei più noti centri commerciali di Beirut, un ragazzo si è detto nettamente contrario all'omosessualità: "è un peccato ed è una cosa vietata... ogni religione lo dice".



Dopo il trucco, Emma esce dal suo camerino e si appresta a salire sul palco. Il servizio televisivo la riprende, dopo lo spettacolo, quando deve uscire dal teatro e tornare a casa.



"Esporsi in pubblico significa superare la paura per la sua incolumità", racconta Chreyteh, mentre segue con la telecamera le operazioni di Emma e dei suoi amici per proteggerla, a notte fonda, fino a quando non entra all'interno di un'auto. Il Libano non è un posto sicuro per noi", afferma Emma. "La sicurezza la creiamo da noi grazie alle persone che ci circondano".



"Emma - conclude Chreyeh nel suo servizio televisivo - insiste nel voler parlare pubblicamente del suo orientamento sessuale e del suo stile di vita, sperando che queste apparizioni aiuteranno la società a diventare più consapevole. E ad accettare differenze di genere". (ANSAmed).





