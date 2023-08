'Guerra del pane' in Tunisia, protesta dei panifici moderni

TUNISI - Un gruppo di proprietari aderenti alla "Associazione professionale dei panifici moderni", affiliata alla Confederazione delle imprese cittadine della Tunisia (Conect), ha manifestato oggi davanti alla sede del ministero del Commercio e dello Sviluppo di Tunisi contro lo stop alle forniture di farina e semola ai cosiddetti panifici "non classificati" o "non convenzionati", deciso dal ministero all'inizio di agosto e che ha dato inizio ad una "guerra del pane" come l'hanno definita i media locali.



Il presidente dell'Associazione dei panifici moderni, Mohammed Jammali, ha lanciato un appello al presidente tunisino, Kaïs Saïed, chiedendogli di intervenire per porre fine a quello che ha definito 'un'ingiustizia'. Come riportato dalla radio locale Mosaique Fm, Jammali ha spiegato che l'associazione non è contraria alla produzione di un solo tipo di pane, vale a dire la baguette, ma che le autorità devono trovare un meccanismo per integrare le moderne panetterie nel nuovo sistema. Secondo Jammali i panifici moderni, dopo le nuove regole introdotte dal ministero, sono stati costretti a interrompere la loro attività.



Molti proprietari di panifici moderni sono a rischio bancarotta a causa di prestiti contratti in passato con le banche e contratti che li vincolano a società di leasing.



La 'guerra del pane' che oppone panifici convenzionati e panifici moderni è nata a seguito delle nuove regole annunciate dal presidente Saied il 27 luglio scorso, ovvero l'interruzione dell'approvvigionamento in farine sovvenzionate dei panifici 'non classificati', accusati di mescolare queste ultime ai loro impasti per poi produrre dolci e vari tipi di pane e avere così più margine sulla vendita, mentre i panifici sovvenzionati possono produrre solo la baguette, che viene venduta al prezzo simbolico di 190 millesimi di dinari (circa 0,05 euro). "C''è un pane per i ricchi e un altro per i poveri", quando invece dovrebbe esserci "un solo pane per tutti i tunisini", ha affermato Saied annunciando le nuove regole. Però il risultato è stato che dal primo agosto si assiste a lunghe code davanti ai panifici tradizionali, che offrono solo baguette "convenzionate", mentre gran parte di quelli non convenzionati rimangono senza rifornimenti e in parte chiusi.