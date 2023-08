Giordania: al via la campagna di vaccinazione per i bambini

(ANSAmed) - ROMA, 07 AGO - E' cominciata oggi in Giordania la prima fase di una campagna nazionale di vaccinazione lanciata dal ministero della Sanità e destinata ai bambini non vaccinati e a quelli che devono ancora ricevere alcuni dei vaccini obbligatori previsti tra l'età di 2 mesi e i 18 anni. Lo riferisce l'agenzia Petra.



Presentando la campagna il direttore del Dipartimento di epidemiologia al ministero della Sanità, Dr. Ayman Maqableh, ha sottolineato l'importanza dei vaccini che "sono una componente essenziale della cura sanitaria di base per prevenire e controllare l'emergere di malattie infettive e giocano un ruolo di primo piano nella lotta al fenomeno dell'antibiotico-resistenza".



L'iniziativa di oggi è la quinta organizzata dal ministero in quasi 30 anni, ha ricordato Maqableh, precisando che essa mira a riportare i tassi di copertura vaccinale ai livelli pre-Covid, in particolare per quanto riguarda le vaccinazioni di routine come quelle contro il morbillo e la rosolia. La pandemia infatti - ha spiegato - ha influito negativamente sulla fornitura globale di vaccini portando a un aumento del numero di bambini non vaccinati o solo parzialmente vaccinati in tutto il mondo.



Oltre all'eradicazione dei rischi di contagio da morbillo e rosolia, la nuova campagna - ha precisato Maqableh - mira a proteggere i bambini dalla poliomielite e dal tetano. Più generalmente il ministero punta a una copertura superiore al 97% di tutti i vaccini previsti dal piano vaccinale nazionale. La campagna prevede anche la sorveglianza delle paralisi flaccide acute a livello nazionale. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed