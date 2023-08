Cisgiordania, 5 palestinesi fermati dopo rissa con coloni

TEL AVIV - La polizia israeliana ha fermato cinque palestinesi nel villaggio di Burqa (presso Ramallah, Cisgiordania) per raccogliere le loro testimonianze sul violento confronto con un gruppo di coloni ebrei avvenuto venerdì nei campi della zona.

Negli incidenti un palestinese di Burqa è stato colpito a morte dal fuoco di un colono che è formalmente agli arresti e che è intanto ricoverato in condizioni gravi con una frattura alla testa. Gli inquirenti - secondo la radio pubblica israeliana Kan - cercano di stabilire la dinamica dell'incidente ed in particolare di verificare se il colono abbia attaccato gli abitanti di Burqa o se abbia sparato per legittima difesa.

Riguardo a questo incidente è agli arresti in Israele un secondo colono, che in passato è stato assistente parlamentare di una deputata del partito di estrema destra 'Potere ebraico'. E' sospettato di aver intralciato le indagini della polizia.