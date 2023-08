Migranti: crescono arrivi dall'Africa Occidentale alle Canarie

(ANSAmed) - MADRID, 04 AGO - Sono in aumento alle Canarie gli arrivi di migranti su imbarcazioni salpate direttamente dalle coste di Paesi come Senegal e Gambia: solo nelle ultime 48 ore, almeno quattro imbarcazioni i cosiddetti 'cayucos solitamente utilizzati in quei Paesi', caratteristiche canoe di legno di grandi dimensioni) hanno raggiunto le acque dell'arcipelago spagnolo nell'Atlantico..



L'ultimo di questi approdi è avvenuto ieri sera sull'isola de El Hierro: a bordo di un 'cayuco' arrivato autonomamente al molo de La Restringa c'erano 159 persone, secondo i servizi d'emergenza locali.



Stando a diverse fonti, una situazione di forte instabilità politica in Senegal è alla base di un aumento delle persone che lasciano il Paese. Negli ultimi due mesi, secondo cifre ufficiali del governo spagnolo, le persone sbarcate alle Canarie sono state circa 4.100, ovvero poco meno di quelle arrivate sull'arcipelago in tutto il periodo gennaio-maggio (4.400).



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed