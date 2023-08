Terzo attentato in Cisgiordania in 24 ore

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 AGO - Terzo attentato anti-israeliano in Cisgiordania nelle ultime 24 ore. In una strada della valle del Giordano palestinesi a bordo di un'automobile proveniente da Nablus hanno bloccato un'automobile israeliana e hanno sparato a bruciapelo sui passeggeri con un fucile M-16. Una donna che era bordo è stata ferita al collo. Il marito e due figli piccoli sono rimasti illesi. Sul web sono comparse immagini della loro automobile crivellata dai colpi degli assalitori, che si sono dileguati. Ieri nella città-colonia di Maaleh Adumim un ventenne palestinese armato di pistola ha ferito sei passanti (due dei quali in modo grave) prima di essere ucciso da un guardiano e da un ufficiale della Guardia di frontiera.



Poche ore dopo un adolescente palestinese ha cercato - secondo la versione ufficiale - di accoltellare soldati ed è stato colpito a morte dal loro fuoco di reazione. Nella nottata altri incidenti si sono verificati a Nablus quando alcune migliaia di religiosi ebrei sono giunti, scortati dall'esercito, per pregare nella Tomba di Giuseppe. I militari hanno fatto ricorso alla forza per disperdere i dimostranti palestinesi.



(ANSAmed).





