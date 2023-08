Siria: Ong, jihadisti filo-Iran rafforzano presenza nell'est

BEIRUT - I miliziani jihadisti sciiti filo-iraniani rafforzano la loro presenza nell'est e nel sud-est della Siria e si preparano a controllare una serie di scali aerei minori per addestrarsi all'uso dei droni. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che si avvale sul territorio di una fitta rete di informatori e che pubblica foto della presenza di miliziani sciiti filo-iraniani nell'area di Dayr az Zor, al confine con l'Iraq.

Secondo le fonti, la presenza iraniana e filo-iraniana nel sud-est della Siria si è intensificata e strutturata negli ultimi anni, in particolare nel distretto di Mayadin, vicino alla frontiera porosa con l'Iraq. La maggior parte dei miliziani jihadisti sciiti filo-iraniani proviene dall'Iraq, ma tra loro ci sono anche combattenti libanesi degli Hezbollah e afgani cooptati dai Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran.

La Siria, in guerra da più di 12 anni, è divisa territorialmente in varie aree di influenza e controllo da parte di attori stranieri regionali e internazionali. L'Iran detiene di fatto il controllo in diverse zone del centro e del sud e del sud-est, mentre la Russia controlla la zona costiera e centrale e parte del nord-ovest. Gli Stati Uniti dal canto loro sono presenti nel nord e nord-est. La Turchia è presente in forze nel nord-ovest, nord e nord-est.