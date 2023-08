Libano: cambio di consegne nel contingente italiano di Unifil

(ANSAmed) - BEIRUT, 2 AGO - Si è svolta in Libano, presso la base militare "Millevoi" di Shamaa, nel sud del Paese, la cerimonia per il passaggio di consegne al comando del contigente italiano di Unifil, la missione Onu schierata a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele, tra la Brigata Paracadutisti "Folgore" e la Brigata "Granatieri di Sardegna".



Lo riferisce in un comunicato il comando del contingente italiano di Unifil, responsabile del settore occidentale (Sector West) dell'area della missione Onu.



La cerimonia di avvicendamento al comando della Joint Task Force-Lebanon Sector West (JTF-L SW), braccio operativo di Unifil nel settore ovest dell'area delle operazioni si è svolta tra il generale Roberto Vergori e il generale Giovanni Brafa Musicoro. Alla cerimonia erano presenti il capo missione e comandante in capo di Unifil, il generale Aroldo Lazaro Saenz, l'ambasciatrice d'Italia in Libano Nicoletta Bombardiere, il capo reparto pianificazione ed esercitazioni del Comando operativo di vertice interforze (Covi) ammiraglio Fabio Agostini, oltre a numerose autorità locali civili e militari.



L'Italia guida la JTF-L SW, composta da oltre 3.600 Caschi Blu di 17 delle 48 Nazioni partecipanti alla missione.



Il contributo italiano nel sud del Libano supera le 1.100 unità, delle oltre 10.000 complessive di Unifil. "La stabilità del Libano e di questa parte del Medioriente più prossima all'Europa ha un ruolo cruciale per la sicurezza del Mediterraneo", ha detto il generale Vergori citato dal comunicato del contingente italiano di Unifil. "L'impegno delle Forze Armate italiane in questa terra che racchiude la genesi della nostra storia parte da lontano", ha aggiunto Vergori. "Il Libano rappresenta l'atto di nascita della nostra proiezione all'estero e del nostro impegno tra le nazioni a garanzia della pace e della libertà". (ANSAmed).





