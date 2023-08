Corsi e rete giornalisti per narrare al meglio la migrazione

NAPOLI - Si intitola 'La narrazione effettiva della migrazione' ed è un cammino per i giornalisti che vogliono raccontare al meglio le informazioni sul settore.

Il percorso è organizzato dall'organizzazione 'European Excellence Exchange in Journalism' e dalla Copeam (Conferenza permanente dell'audiovisuale Mediterraneo), finanziato in arte dall'Unione Europea.

Il progetto mira a unire i valori europei e la collaborazione transfrontaliera per un giornalismo migliore in particolare sulla migrazione, un argomento altamente tecnico, dibattuto e delicato in tutta Europa, che va oltre la mera cronaca di cifre, e che, dato il ruolo fondamentale dei media nel plasmare le narrazioni e formare l'opinione pubblica, è fondamentale che i giornalisti abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per riferire su questo argomento in modo basato su prove e diritti.

Nell'ambito del progetto E3J, Copeam è responsabile dell'organizzazione di 2 corsi di formazione internazionali per giornalisti: il primo workshop si è svolto con successo a Belgrado nel febbraio 2023, con 20 beneficiari e il secondo si svolgerà nel novembre 2023 a Madrid e sarà incentrato sulla migrazione per lavoro. Un gruppo di professionisti dei media dell'Unione Europea e di altri paesi ammissibili viene selezionato per partecipare alle due parti interconnesse. A fine ottobre si terrà una sessione preliminare online, con un breve webinar introduttivo con il lead expert e 4 moduli autoguidati sui temi della formazione. Questa parte della formazione fornirà ai partecipanti un background comune sulla migrazione per lavoro, con un focus specifico sui deficit di lavoro dignitoso in agricoltura oltre a una tavola rotonda tra i partecipanti. Ci sarà poi il workshop "Efficace rendicontazione della migrazione" che si svolge a Madrid al 13 al 15 novembre e si occuperà della rendicontazione della migrazione di manodopera, con particolare riferimento alle questioni relative alla migrazione di manodopera a bassa retribuzione nel settore agricolo e alle questioni come reclutamento, lavoro dignitoso, diritti del lavoro e lavoro stagionale.

I risultati attesi dal corso sono il miglioramento delle conoscenze generali sugli argomenti della migrazione e la loro capacità di riferire in modo efficace, passi avanti delle loro conoscenze specifiche sulla migrazione per lavoro e sul suo impatto socio-economico e demografico in Europa, ma anche l'acquisizione di strumenti adeguati per accedere a fonti e dati affidabili sulla migrazione. Verrà anche costituita una rete di giornalisti internazionali esperti che potranno collaborare condividendo informazioni e metodi di lavoro.

L'esperto principale di questa formazione è Charles Autheman, un consulente indipendente francese, che ha organizzato e facilitato seminari di formazione per giornalisti, sindacalisti e professionisti della comunicazione negli ultimi 10 anni in oltre 20 paesi diversi, principalmente in Medio Oriente, Africa e Asia meridionale. Le candidature di giornalisti per partecipare vanno inviate insieme a curriculum vitae entro il 15 settembre a Micol Pancaldi (mpancaldi@copeam.org) e Serena Laruffa (slaruffa@copeam.org).