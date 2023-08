Ancora show sospesi in Tunisia per denunciare disastro migranti

(ANSAmed) - PARIGI, 02 AGO - Ancora show annullati in Tunisia per denunciare il disastro dei migranti lasciati al confine con Libia e Algeria. Dopo l'annuncio di Maitre Gims, che l'altro ieri ha annullato un atteso concerto a Gerba, i rapper BigFlo & Oli hanno deciso oggi di "rinviare" un concerto previsto per stasera a Cartagine.



"Abbiamo molto parlato tra noi fratelli. Conoscendo la situazione attuale, non vogliamo fare lo show a Cartagine", scrivono i due rapper sul loro profilo Instagram annunciando il rinvio del concerto tunisino previsto nel quadro del Festival international de Carthage. Domenica, Maitre Gims aveva annunciato l'annullamento del suo show previsto l'11 agosto a Gerba per protestare contro "la disperazione insostenibile" in cui si trovano i migranti in Tunisia.



Ieri, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto a Tunisi di fermare l'espulsione dei migranti nelle aree di confine nel deserto, domandando che coloro che sono già bloccati in un ambiente difficile vengano trasferiti. "Siamo profondamente preoccupati per l'espulsione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo dalla Tunisia ai confini con la Libia e anche con l'Algeria", ha detto il vice portavoce Farhan Haq. Ha avvertito che "diversi sono morti" al confine tunisino con la Libia, mentre "centinaia, tra cui donne incinte e bambini, sarebbero rimasti bloccati in condizioni estremamente disastrose con scarso accesso a cibo e acqua". "Deserto funebre", titola oggi in prima pagina il quotidiano Libération, secondo cui, da inizio luglio, "centinaia di cittadini dell'Africa subsahariana vengono abbandonati alla frontiera algerina, senza acqua, né cibo, a quasi 50 gradi". Un "dramma umanitario che è conseguenza degli accordi firmati con l'Unione europea'', conclude il giornale francese. (ANSA).





