Siria: Isis attacca convoglio di autocisterne petrolio, 7 morti

(ANSAmed) - BEIRUT, 01 AGO - E' di almeno 7 uccisi il bilancio di un attacco nella Siria centrale compiuto da miliziani dell'Isis contro un convoglio di camion di petrolio.



Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui una ventina di combattenti locali affiliati allo 'Stato islamico' hanno teso un agguato alle guardie armate del convoglio che percorreva la strada da Raqqa, nel nord, a Salamiye, nella parte centrale del martoriato Paese.



L'Osservatorio afferma che tra le vittime 5 sono militari governativi che scortavano il carico di combustibile, mentre gli altri due uccisi sono gli autisti di due camion. Le forze governative scortano periodicamente convogli di petrolio, estratto nelle zone controllate dalle forze curde ma che entra regolarmente nelle aree sotto controllo di Damasco in base ad accordi tra signori della guerra locali. I miliziani affiliati all'Isis in quell'area sono insorti locali legati ad altri signori della guerra, concorrenti di quelli che hanno il monopolio dei traffici tra le aree curde del nord-est e le aree governative nella Siria centrale. In base a un accordo tra le forze curde e quelle governative, nei pressi di Raqqa c'è l'unico ponte sull'Eufrate valicabile dai convogli di camion di combustibile. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed