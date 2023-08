Scontri in campo profughi in Libano, i morti sono 11

BEIRUT - Sale a 11 morti e circa 40 feriti il bilancio degli scontri armati tra fazioni rivali nel sud del Libano, in un campo profughi vicino alla città portuale di Sidone, 40 km a sud di Beirut. Lo riferiscono media libanesi che citano l'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi presente nel campo di Ain al Helwe.



Da sabato scorso si scontrano nel campo miliziani di Fatah, il partito del presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen), e quelli di gruppi locali vicini ad Hamas ed Hezbollah, i due movimenti islamici sostenuti dall'Iran. Ieri mattina è stato decretato un cessate il fuoco ma nelle ultime ore gli scontri sono ripresi in maniera intermittente. Nel campo di Ain al Helwe da anni si registrano periodici combattimenti tra fazioni rivali, interessate al controllo di alcuni quartieri del campo e affiliate a potenze regionali.