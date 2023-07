Migranti: rapper Maitre Gims annulla concerto per crisi Tunisia

(ANSAmed) - ROMA, 31 LUG - Il cantante e rapper congolese Gandhi Djuna, noto come Maître Gims, ha annunciato che il suo concerto, previsto per l'11 agosto a Djerba, in Tunisia, è stato annullato. Il cantante ha spiegato di aver preso questa decisione a causa della situazione dei migranti subsahariani nel Paese. Lo riferisce il sito Business News.



Il rapper ha pubblicato sul suo profilo social alcune foto che mostrano migranti manifestare contro la situazione in Tunisia tenendo in mano cartelli sui quali indicano che si sentono in pericolo. In uno, si legge: "Abbiamo bisogno di aiuto". In un altro: "La Tunisia non è sicura".



"Bambini, donne, uomini, espulsi dalla Tunisia alla Libia, vivono in condizioni disumane. Non posso tenere il mio concerto, prevista per l'11 agosto. Non so dove siano le soluzioni. Ma questa estrema angoscia è insopportabile...", scrive il cantante. (ANSAmed).





