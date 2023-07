Wwf apre Casa Pelagos, museo sul santuario dei cetacei del Med

(ANSAmed) - ROMA, 28 LUG - Il Wwf inaugura 'Casa Pelagos' il primo museo interattivo dedicato al santuario dei cetacei realizzato nel casale spagnolo della Giannella di Orbetello, nell'Oasi Wwf e Riserva naturale (Grosseto), una delle aree più ricche di biodiversità della costa tirrenica e punto più ad est dell'intero Santuario dei Cetacei. Un 'tuffo virtuale', spiega la ong, nella piu' grande area marina protetta del Mediterraneo che ospita balenottere, delfini, squali, foche e tartarughe marine. L'iniziativa ha avuto il sostegno di Deutsche Bank e della Regione Toscana.



Sarà il punto di riferimento per chi vorrà conoscere sempre meglio il Santuario Pelagos, nato per proteggere il braccio di mare che dalla costa toscana (fosso Chiarone, Capalbio) si spinge su fino alle coste sarde e quelle corso-liguri-provenzali, frequentato soprattutto nei mesi estivi da tutte le specie di cetacei che abitano stabilmente in Mediterraneo. L'apertura al pubblico è prevista per il 4 agosto. (ANSAmed).





