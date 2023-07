Ragazzo palestinese ucciso in scontri con forze israeliane

ROMA - Un ragazzo palestinese di 14 anni è stato ucciso in scontri con le forze di difesa israeliane che operano a Qalqilya, in Cisgiordania. Ne dà notizia il canale I24news. Fares Sharhabil Abu Samra, a quanto riferito dal Ministero della Salute palestinese, è stato ucciso da un proiettile che lo ha colpito alla testa.



I soldati israeliani avevano fatto irruzione nel quartiere Al-Naqqar. Il giovane è stato portato all'ospedale della città in ambulanza ma è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso, spiega il dicastero palestinese in un comunicato.



Testimoni oculari hanno affermato che i soldati israeliani hanno preso d'assalto il quartiere per arrestare dei palestinesi ricercati per il coinvolgimento in attacchi contro lo Stato ebraico. Sono scoppiati quindi scontri tra decine di residenti e i soldati israeliani, con i palestinesi che hanno lanciato pietre contro i militari che a loro volta hanno reagito sparando gas lacrimogeni, proiettili di gomma e pallottole vere.