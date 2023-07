Kuwait, 'giustiziate cinque persone'

KUWAIT CITY - Il Kuwait ha giustiziato oggi cinque persone, tra cui un uomo condannato per aver preso parte a un attacco suicida a una moschea nel 2015 che provocò la morte di 26 persone: lo ha reso noto l'ufficio del pubblico ministero. La Procura ha supervisionato "l'applicazione della pena di morte presso la prigione centrale del Kuwait" contro cinque persone, la maggior parte delle quali condannate per omicidio, si legge in un comunicato.