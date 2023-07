Cisgiordania: gruppo filo-Hamas annuncia lancio di un razzo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 LUG - Una milizia palestinese ha affermato di aver lanciato oggi un razzo dalla zona di Jenin (Cisgiordania settentrionale) verso le vicine alture di Gilboa, in territorio israeliano. L'esercito ha avviato un sopralluogo sul terreno, finora senza esito. Intanto non si ha notizia di danni nè di vittime.



Secondo quanto ha riferito la radio militare, la 'Brigata al-Ayash', che fiancheggia Hamas, ha affermato di aver effettuato il lancio di un razzo ("il quinto nelle ultime settimane") verso il villaggio israeliano di Ram-On. Il gruppo palestinese ha precisato che si è trattato di una risposta "alla profanazione odierna della Spianata delle Moschee" da parte di fedeli ebrei. "La Moschea al-Aqsa è una linea rossa che non può essere varcata", ha avvertito il gruppo.(ANSAmed).





