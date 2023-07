Cisgiordania, palestinese ucciso in scontro a fuoco

TEL AVIV - Un palestinese è stato colpito a morte oggi durante uno scontro a fuoco avvenuto nel campo profughi al-Ayn di Nablus, Cisgiordania. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali aggiungono che unità dell'esercito sono entrate a Nablus per catturare un ricercato.

Durante l'assedio alla abitazione dove si trovava si è verificato uno scontro a fuoco in cui un palestinese, Muhammad Nada, è stato raggiunto da un proiettile al petto ed è morto dopo il ricovero in ospedale.

L'esercito ha reso noto di aver catturato oggi una quarantina di ricercati in diverse località della Cisgiordania.