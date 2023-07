Rabat, 'scuole straniere devono adattarsi ai valori del Marocco'

RABAT - Le scuole straniere in Marocco dovranno d'ora in poi adattarsi ai "valori del Paese che le ospita, nel rispetto della religione e dell'integrità territoriale". È l'impegno del ministro dell'Istruzione, Chakib Benmoussa, che durante la sessione parlamentare si è impegnato ad agire contro le scuole che non si adegueranno e ha riconosciuto che "di volta in volta, attraverso libri di testo o l'insegnamento diretto, vengono rilevate disfunzioni".



Per questo il Ministero ha "chiesto a tutte le direzioni educative locali di istituire commissioni regionali incaricate di esercitare uno stretto controllo su queste istituzioni, sia sui programmi che sui libri di testo utilizzati". Il cambio di rotta per assicurare che gli studenti marocchini iscritti nelle scuole straniere ricevano lezioni adeguate tali da poter apprendere la "lingua araba, la storia, la geografia e la cultura marocchina, in conformità con i programmi ufficiali dell'istruzione nazionale".



L'intervento del ministro arriva dopo numerose interrogazioni relative in particolare a una scuola francese di Kenitra, a qualche chilometro da Rabat, che si era trovata al centro della polemica per una maestra che aveva risposto alla curiosità di un allievo che voleva "saperne di più sui gay". Poi era toccata la stessa sorte a una professoressa di un liceo francese di Marrakech che aveva introdotto in classe i temi Lgbt. E non solo: a Casablanca i genitori di un liceo internazionale, all'inizio di quest'anno, erano insorti perché l'istituto "utilizzava per gli esami una cartina del Marocco troncata della parte relativa al Sahara marocchino". Infine, ad aprile, un parlamentare del Pam, partito dell'autenticità e della modernità, aveva accusato alcune scuole di opporsi sistematicamente alla sovranità del Paese sul Sahara occidentale e di esporre gli studenti marocchini a insegnamenti e interpretazioni che sfidano "l'identità e i valori religiosi" del Paese.