Opposizioni in piazza contro il presidente in Tunisia

TUNISI - Nel giorno del 66/o anniversario della proclamazione della Repubblica tunisina, il Fronte di Salvezza Nazionale, principale forza di opposizione, ha radunato davanti al Teatro municipale di Tunisi un centinaio di sostenitori per protestare contro il presidente Kais Saied e il suo 'golpe' di due anni fa. Presenti diverse personalità del movimento, tra cui Ahmed Nejib Chebbi, Samir Dilou, Imed Khemiri e Riadh Chaibi.



Sotto un sole cocente, a una temperatura di 45 gradi, i manifestanti hanno scandito slogan ostili contro il potere in carica e il presidente, denunciando il memorandum recentemente firmato tra la Tunisia e l'Unione Europea. Tra gli slogan, 'abbasso il colpo di Stato', 'libertà per tutti gli oppositori', 'tu popolo affamato! sappi che sei stato venduto agli italiani'.



I manifestanti hanno anche chiesto il rilascio dei prigionieri politici perseguiti per aver complottato contro la sicurezza dello Stato.



Un'altra manifestazione di protesta dai toni sovranisti, organizzata dalla 'pasionaria" Abir Moussi, leader del Partito Destouriano Libero, ha visto la partecipazione di qualche centinaio di persone vicino alla Medina. Un'altra ancora è stata organizzata da un collettivo di sinistra sull'Avenue Bouguiba.



La crisi politica innescata dalla presa di potere di Saied, inizialmente sostenuto da molti tunisini, preoccupa le Ong tunisine e internazionali, che deplorano una regressione delle libertà nel Paese.