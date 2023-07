Cisgiordania: 3 palestinesi uccisi in scontro a fuoco a Nablus

TEL AVIV - Tre palestinesi sono stati uccisi stamattina in uno scontro a fuoco ravvicinato con militari israeliani nei pressi di Nablus, in Cisgiordania. Lo ha riferito la radio militare, secondo cui i soldati sono rimasti illesi. L'incidente, ha aggiunto l'emittente, è avvenuto a un posto di blocco istituito vicino al rione dei Samaritani, sul monte Gerizim. Una automobile si è avvicinata ai militari e da essa è stato aperto il fuoco. I soldati hanno subito reagito, uccidendo i tre assalitori che - secondo la radio militare israeliana - erano armati con fucili M-16.



Il portavoce dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Nabil Abu Rudeina ha accusato Israele di aver compiuto oggi un ulteriore "crimine di guerra" con l'uccisione dei tre giovani palestinesi. Dopo aver menzionato i continui raid dell'esercito nelle città della Cisgiordania (due dei quali ieri a Tulkarem e a Nablus), Rudeina ha assicurato che tutto ciò "non riuscirà a piegare il popolo palestinese sulle ginocchia". Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Wafa.



Il Ministero palestinese della Sanità ha confermato la morte dei tre giovani, ma ha aggiunto che la loro identità non è stata ancora stabilita. Sul web circolano intanto le immagini dell'automobile su cui viaggiavano al momento di quello che l'esercito ha definito "uno scontro a fuoco ravvicinato". Al posto della targa posteriore, secondo queste immagini, compare una scritta di elogio al sacrificio per la causa nazionale.