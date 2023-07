Incontro siro-giordano ad Amman contro il traffico di droga

BEIRUT - I governi siriano e giordano hanno ripreso nelle ultime ore i colloqui diretti per contrastare il contrabbando di stupefacenti dalla Siria. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana, che dà conto dell'incontro, avvenuto ad Amman, in Giordania, tra funzionari giordani e il ministro della Difesa siriano, Ali Hammud.



All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il capo dell'intelligence siriana, Hassan Luqa, il suo omologo giordano Ahmad Husni, e il generale giordano Yussef Huneiti, a capo dell'ufficio presidenziale di Amman. Questo incontro è stato il primo del comitato di sicurezza siro-giordano formato all'inizio di luglio tra i due paesi nell'ambito degli sforzi regionali per smantellare le reti di trafficanti di anfetamine Captagon, prodotte in gran quantità nella Siria in guerra e vendute ai mercati regionali e globali.



La Giordania ha ripetutamente accusato l'esercito regolare siriano e le milizie filo-iraniane operative nel sud della Siria di gestire il contrabbando e di beneficiare dei suoi proventi.



Nello stesso periodo in cui la Giordania sosteneva il reintegro della Siria nella Lega Araba dopo più di un decennio di isolamento interarabo, lo stesso regno hascemita, alleato degli Stati Uniti, ha intensificato nei mesi scorsi la pressione nei confronti di Damasco sul tema della lotta al narcotraffico. In questo contesto, l'8 maggio scorso l'aviazione di Amman aveva condotto un inedito raid aereo in pieno territorio siriano, uccidendo un narcotrafficante di droga siriano. Questo è stato indicato come vicino agli Hezbollah filo-iraniani e alla 4a divisione dell'esercito siriana, guidata da Maher al Assad, fratello del presidente siriano Bashar al-Assad.