Seguaci di Hezbollah pronti a mobilitarsi a Beirut per il Corano

BEIRUT - Migliaia di seguaci di Hezbollah, il partito armato libanese filo-iraniano, sono pronti oggi a scendere in strada, dopo la preghiera islamica del venerdì, per protestare contro l'avvenuta profanazione del Corano, il libro sacro dell'Islam, da parte di un sedicente attivista iracheno in Svezia. Lo riferiscono stamani media di Beirut, che citano l'appello lanciato nelle ultime ore dal leader degli Hezbollah, Hasan Nasrallah, rivolto ai suoi seguaci. "Non deve essere un normale venerdì di preghiera", ha detto Nasrallah, incitando i suoi seguaci durante un discorso trasmesso ieri sera in diretta tv.



La sede dell'ambasciata svedese a Beirut si trova nel centro della capitale libanese e la polizia e l'esercito hanno intensificato la protezione attorno al suo perimetro. Nasrallah ha inoltre invitato "gli arabi e i musulmani" a chiedere ai rispettivi governi di espellere i rappresentanti diplomatici svedesi dai loro Paesi.



Iraq, riunione d'emergenza dei Paesi islamici per il Corano Intanto il ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein ha chiesto oggi una riunione urgente dei Paesi dell'Organizzazione della Cooperazione islamica (Oci) per rispondere alla serie di profanazioni di copie del Corano avvenute da giugno in Svezia. Lo riferiscono i media iracheni, secondo cui Hussein ha avuto contatti con i suoi colleghi sauditi, giordani e turchi.



Da quanto riferiscono i media, l'Arabia Saudita, che ospita a Gedda il quartiere generale dell'Oci, ha acconsentito a convocare una riunione d'urgenza. L'Oci è stata fondata nel 1969 e riunisce 55 Paesi membri, accomunati dall'adesione alla fede islamica.