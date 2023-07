Centinaia di Hezbollah manifestano a Beirut per il Corano

BEIRUT - Centinaia di seguaci di Hezbollah, il partito armato libanese filo-iraniano, hanno manifestato oggi nella periferia di Beirut, roccaforte del movimento jihadista sciita, "per difendere il Corano", il libro sacro dell'Islam e di cui una copia era stata profanata ieri in Svezia da un sedicente attivista iracheno. La manifestazione è stata organizzata dal partito guidato da Hasan Nasrallah, solido alleato dell'Iran e che ieri sera aveva chiamato i suoi seguaci alla mobilitazione. Alcuni manifestanti hanno dato fuoco a bandiere della Svezia. Tutti i dimostranti hanno sfilato con una copia del Corano posta sul petto o sul capo. Tra loro c'erano moltissimi bambini.



Un sit-in pacifico si è svolto nelle stesse ore nel centro di Beirut nei pressi della sede dell'ambasciata svedese in Libano, protetta da un rigido apparato di sicurezza da parte di militari dell'esercito.