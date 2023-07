Zaki, 'voglio tornare in Italia il prima possibile'

(ANSAmed) - NUOVA MANSURA (EGITTO), 20 LUG - "Ora sono libero, penso a tornare in Italia il prima possibile, speriamo che avvenga presto": lo ha detto Patrick Zaki ai giornalisti nei pressi della Direzione di polizia di Nuova Mansura subito dopo essere stato rilasciato. "Sto pensando a ritornare a Bologna, ad essere con i miei colleghi all'università", ha detto ancora il neolaureato dell'Alma Mater. "Ora torno al Cairo", ha detto ancora incalzato da domande. "Direttamente?", gli è stato chiesto dall'ANSA (ossia senza passare per Mansura, dove la famiglia ha una casa): "Il Cairo", si è limitato a rispondere Zaki.



Patrick Zaki è stato rilasciato oggi dopo la grazia presidenziale. Appena uscito dall'edificio della Direzione di polizia di Nuova Mansura, dopo aver stretto la mano a un uomo della sicurezza al limitare di una serie di transenne, Zaki ha abbracciato per vari secondi la madre Hala, poi la fidanzata Reny Iskander, la sorella Marise e il padre George. Lo ha constatato l'ANSA sul posto.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed