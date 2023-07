(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 LUG - Un palestinese e' stato colpito a morte la scorsa notte a Nablus in Cisgiordania, durante scontri fra gruppi di dimostranti e reparti dell'esercito. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa che ha identificato la vittima in Bader al-Masri, 19 anni. Tre persone sono state ferite da proiettili e alcune decine sono rimaste intossicate da gas lacrimogeni, secondo il Ministero palestinese della Sanità.



Media israeliani riferiscono che l'esercito è entrato a Nablus per scortare una comitiva di religiosi ebrei diretta verso la Tomba di Giuseppe, dove essi intendevano pregare. Fonti militari, citate dai media, aggiungono che verso la comitiva è stato lanciato un ordigno esplosivo e che l'esercito ha reagito a quell'attacco.(ANSAmed).





