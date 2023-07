Almeno 13 migranti morti al largo delle coste del Marocco

DAKAR - Almeno 13 migranti di origine senegalese, provenienti dalla città di Rufisque, vicino Dakar, sono morti nel naufragio dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano al largo delle coste del Marocco, diretta alle isole Canarie, nello scorso fine settimana. Lo si è appreso oggi dal sindaco della località, Oumar Cisse, che ha detto di aver a sua volta saputo la notizia dopo aver parlato con i familiari delle vittime del naufragio, secondo i quali i morti per la tragedia sarebbero 18. "Erano in totale 63 persone su una piroga che si è ribaltata", ha dichiarato Cisse, riferendosi alle lunghe barche da pesca in legno spesso utilizzate per le traversate dei migranti irregolari. "I sopravvissuti sono assistiti nel comune di Dakhla", nel sud del Marocco, ha aggiunto. Il sindaco ha spiegato che sta lavorando con le autorità marocchine per rimpatriare i sopravvissuti, fra i quali sei persone attualmente ricoverate in ospedale.



Le autorità di Rabat finora non hanno confermato le informazioni sulla tragedia, mentre martedì la marina marocchina ha assicurato di aver salvato quasi 900 migranti irregolari nel mese di luglio - 400 dei quali si trovavano nelle sue acque territoriali - nell'arco di una settimana.