Spagna e Marocco arrestano 2 presunti Isis, 'pronti a colpire'

ROMA - Due presunti appartenenti all'Isis in Siria, accusati di stare preparando un attentato in Europa, sono stati arrestati in Marocco e Spagna in un'operazione congiunta fra un'unità speciale dei servizi segreti marocchini e della Guardia Civil spagnola, informano fonti della direzione dell'agenzia di intelligence Dgst in una nota, citata dall'agenzia Map.



I due sono stati arrestati rispettivamente nella città marocchina di Nador e in quella spagnola di Llerida e sono accusati di essere entrambi affiliati all'Isis in Siria, sospettati di stare preparando attacchi terroristici in Europa sulla base delle istruzioni ricevuti dai leader dell'organizzazione terroristica, secondo quanto indicano le stesse fonti.