Legale, Zaki ha dormito in un commissariato sulla costa

IL CAIRO - Patrick Zaki ha passato la prima notte da condannato in una cella di sicurezza presso "il commissariato di polizia di Nuova Mansura", un centro sulla costa del delta del Nilo: lo ha riferito uno dei legali del suo collegio di difesa, Samweil Tharwat. New Mansoura City si trova una settantina di chilometri a nord di Mansura, la quasi omonima città natale di Patrick, e a una decina da Gamasa, la località dove si trova il commissariato indicato ieri dall'ong egiziana "Eipr" quale luogo di detenzione del ricercatore in attesa della ratifica o meno della sua condanna da parte di un governatore militare.



L'avvocato, contattato in tarda mattinata per telefono dall'ANSA, ha riferito inoltre che ieri lui e gli altri tre avvocati del neolaureato egiziano dell'Università di Bologna hanno presentato "una richiesta di rilascio al pubblico ministero e siamo in attesa di una risposta". Samweil inoltre ha confermato quanto previsto ieri da un collega del pool, Hazem Salah, circa una riduzione da tre anni a 14 mesi di reclusione considerando i 22 mesi trascorsi in custodia cautelare: "Secondo il testo del verdetto, il tempo che ha scontato sarà conteggiato", ha detto il legale ammettendo di non sapere altro e quindi di non avere indicazioni circa i tempi della ratifica della condanna da parte del governatore militare e di una possibile grazie presidenziale.