(ANSAmed) - BOLOGNA, 18 LUG - "È una terribile notizia che giunge del tutto inattesa, mentre abbiamo ancora negli occhi l'immagine di Patrick neolaureato con lode nel corso che gli ha fatto scegliere Bologna". Così il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, commenta la vicenda giudiziaria che vede coinvolto lo studente egiziano dell'ateneo emiliano, Patrick Zaki. "Speriamo non sia confermato che questa sentenza significa altri 14 mesi di carcere: sarebbe un'ingiustizia e un dolore immenso per Patrick, per tutti i suoi cari, per tutti coloro che in questi anni - conclude Molari - hanno sofferto e resistito con lui. Tutta l'Alma Mater gli è vicina in questi momenti".(ANSAmed).





