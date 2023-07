Fonti legali, 'Zaki per ora torna in carcere'

(ANSAmed) - MANSURA, 18 LUG - Patrick Zaki "tornerà in carcere per tutto il tempo" della procedura necessaria a fare appello al governatore militare chiedendo l'annullamento della sentenza o il rifacimento del processo: lo ha detto all'ANSA una fonte legale qualificata presente a Mansura e al corrente dell'andamento del caso. Dopo i 22 mesi di custodia cautelare in prigione, Zaki era a piede libero dal dicembre 2021.



Come riporta fuori il sito di opposizione al-Manassah, la legale principale di Zaki, Hoda Nasrallah, ha confermato che le forze di sicurezza del tribunale di Mansoura hanno trattenuto Patrick dopo la pronuncia del verdetto in vista di un suo trasferimento in carcere. Affermando che "la sentenza non ha possibilità di appello o cassazione", l'Ong Eipr per la quale lavorava Zaki su Twitter ha scritto che "Patrick è stato arrestato in tribunale in vista di un suo trasferimento al commissariato di Gamasaa", nel governatorato di Dakahlia, sulla costa del delta del Nilo.(ANSAmed).





