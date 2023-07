Libano, deputato filo-Iran 'ferito' lungo la Linea Blu

BEIRUT - Un deputato libanese della coalizione sostenuta dall'Iran è stato "ferito" nel sud del Libano, lungo la Linea Blu di demarcazione con Israele, a seguito del lancio da parte di militari israeliani di bombolette di gas lacrimogeni e granate stordenti. Lo riferiscono media libanesi che danno conto dell'inasprimento della tensione lungo la Linea Blu a seguito di atti di "provocazione" sia da parte degli Hezbollah libanesi filo-iraniani sia da parte dell'esercito israeliano.



Il deputato "ferito" è Qassem Hashem, del movimento sciita Amal, alleato degli Hezbollah.



Nelle ultime ore, il contingente militare internazionale Onu (Unifil), schierato nel sud del Libano e di cui fanno parte un migliaio di militari italiani, aveva riferito del lancio di gas lacrimogeni da parte dei militari israeliani contro un gruppo di una decina di persone che dal Libano avevano violato la Linea Blu. Tra loro c'era il deputato Hashem.



Mercoledì scorso i vertici di Hezbollah avevano affermato che tre membri del partito armato filo-iraniano erano stati "feriti" in un analogo episodio lungo la linea di demarcazione tra i due Paesi, in stato di belligeranza sin dalla loro nascita più di 70 anni fa.



La scorsa settimana il Ministero degli Esteri libanese aveva dichiarato che avrebbe presentato una denuncia alle Nazioni Unite per "l'annessione" da parte di Israele della parte settentrionale di Ghajar, località da decenni contesa tra Libano, Siria e Israele.