Libano: Rauti, il nostro contingente dona contro il cancro al seno

ROMA - Una generosa donazione per sostenere la prevenzione del cancro al seno e una campagna di sensibilizzazione delle donne libanesi è stata devoluta alla fondazione 'Lebanese breast cancer foundation': lo riferisce in una nota il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, che esprime "parole di apprezzamento al contingente militare di Unifil, su base Brigata paracadutisti Folgore, al Comando del Sector West con oltre 3.600 peacekeepers di 17 Paesi partecipanti alla missione. L'iniziativa - informa Rauti - è frutto delle numerose attività di 'confidence building', anche sportive, organizzate periodicamente nella 'Terra dei cedri'".



"La presenza dei nostri militari - evidenzia Rauti - in un quadrante strategico come il Libano non è solo la chiave della stabilità del Medio oriente e del Mediterraneo allargato ma è anche alla base della costruzione quotidiana di rapporti e relazioni con la popolazione civile e le autorità locali attraverso campagne di aiuti mirati e donazioni coordinate a favore delle fasce più deboli. Un modello virtuoso di generosità, solidarietà e altruismo, di cui andar fieri, che contraddistingue i militari italiani nelle missioni all'estero. Una qualità che ci viene sempre riconosciuta e che ci rende particolarmente abili quando si tratta di agire in ambienti complessi. Fa parte della nostra tradizione".