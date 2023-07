Frontex, in 6 mesi +140% arrivi nel Mediterraneo centrale

(ANSAmed) - BRUXELLES, 14 LUG - Il Mediterraneo centrale rimane la principale rotta migratoria verso l'Ue e rappresenta quasi la metà di tutti i rilevamenti alle frontiere nel periodo gennaio-giugno. Il numero di rilevamenti è salito a quasi 65.600, il numero più alto su questa rotta per questo periodo dal 2017 e quasi il 140% in più rispetto a un anno fa. Lo riporta l'ultimo bollettino di Frontex, l'agenzia europea per le frontiere.



"Gli arrivi su tutte le altre rotte migratorie hanno registrato un calo rispetto all'anno precedente, che va dal -6% sul Mediterraneo occidentale al -34% sulla rotta del Mediterraneo orientale. Dopo un calo a maggio, causato da lunghi periodi di cattive condizioni meteorologiche, i contrabbandieri hanno intensificato le loro attività, provocando un aumento dell'85% degli arrivi nel Mediterraneo centrale a giugno", prosegue il bollettino.



"L'aumento della pressione migratoria su questa rotta potrebbe persistere nei prossimi mesi, con i contrabbandieri che offrono prezzi più bassi per i migranti in partenza dalla Libia e dalla Tunisia, in un contesto di forte concorrenza tra i gruppi criminali. Purtroppo le traversate in mare rimangono estremamente pericolose. Secondo i dati dell'OIM, solo a giugno quasi 1.900 persone sono scomparse nel Mediterraneo, la maggior parte sulla rotta del Mediterraneo centrale".(ANSAmed).





