Tunisia, ricollocati 450 migranti bloccati alla frontiera

(ANSAmed) - TUNISI, 12 LUG - "L'intero gruppo di 450 migranti subsahariani bloccati nella zona cuscinetto ai confini con la Libia di Ben Guerdane, nel governatorato di Medenine, è stato trasferito in strutture sicure, ove potranno ricevere le cure mediche e psicologiche necessarie". Lo ha detto il governatore di Medenine Said ben Zayed all'agenzia Tap, sottolineando che "si tratta di un'operazione umanitaria guidata dall'unico dovere dell'umanità ed è in linea con i valori ben radicati nella storia della Tunisia".



Il governatore ha inoltre ricordato gli interventi effettuati in favore del gruppo di migranti intrappolati nella zona di confine, condotti da squadre di volontari della Mezzaluna Rossa tunisina sul campo da domenica scorsa per fornire le cure necessarie. Secondo ben Zayed, l'operazione di trasferimento del gruppo di 450 migranti subsahariani bloccati nella zona di confine a Ben Guerdane è iniziata lunedì scorso, con piccoli gruppi di migranti diretti verso i governatorati di Medenine e Tataouine.(ANSA). (ANSAmed).





