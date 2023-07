(ANSAmed) - ALGERI, 12 LUG - L'Algeria ha registrato un picco di consumo elettrico di 18.377 megawatt, in concomitanza con un'ondata di caldo senza precedenti che ha colpito la maggior parte delle province del Paese. È quanto si legge in un comunicato stampa della società nazionale algerina dell'elettricità e del gas Sonelgaz, pubblicato sulla propria pagina Facebook martedì sera. Il comunicato informa che questo picco è il terzo in tre giorni, dopo quello registrato il 9 luglio con un consumo di 17.508 megawatt e il secondo lunedì scorso con 17.905 megawatt. I dati ufficiali del Ministero dell'Energia algerino mostrano che la produzione di elettricità del Paese supera i 24.000 megawatt.



Da domenica scorsa, la maggior parte delle province algerine sta attraversando un'ondata di caldo senza precedenti, con temperature che hanno raggiunto i 47 gradi all'ombra ad Algeri la capitale, mentre hanno toccato i 50 gradi in molte regioni del deserto del Paese nordafricano. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed