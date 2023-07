Nuove proteste in Israele contro la riforma della giustizia

TEL AVIV - Decine di fermi, strade bloccate, manifestazioni, cariche della polizia e scontri: non si ferma la protesta nazionale del 'Giorno di resistenza' indetta contro la riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. I luoghi principali finora sono stati Tel Aviv, Haifa, Gerusalemme ma almeno un centinaio di dimostrazioni si sono svolte in altri luoghi del Paese, secondo la stima del capo della polizia Yaakov Shabtay. Oltre 60 i dimostranti arrestati.



Nel pomeriggio migliaia di dimostranti (10 mila, secondo gli organizzatori) si sono raccolti di fronte agli ingressi dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, scandendo slogan di protesta. Per contenerli la polizia ha dislocato circa mille agenti. Secondo la televisione pubblica Kan i decolli non hanno subito ritardi di rilievo. Nel corso della manifestazione alcuni dimostranti sono riusciti ad infiltrarsi nella sala degli arrivi, e sono stati trascinati fuori da agenti di polizia.



La notte scorsa la Knesset ha approvato in prima lettura (su 3) la modifica della 'clausola di ragionevolezza' che limita le capacità della Corte Suprema di intervenire, in determinati casi, su provvedimenti del governo, di singoli ministri e altri funzionari eletti. La 'clausola di ragionevolezza' è considerata dall'opposizione uno dei punti principali della riforma giudiziaria.