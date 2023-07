(ANSAmed) - TUNISI, 11 LUG - E' durato sette ore l'intervento della Guardia costiera tunisina per bloccare una traversata clandestina di una barca con a bordo 20 persone, tra cui due donne e un minore, al largo di Biserta. Lo rende noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi pubblicando su facebook anche un video dell'operazione.



Secondo la stessa fonte gli occupanti della barca si sono ripetutamente rifiutati di obbedire all'ordine di fermarsi "continuando a navigare e minacciando di gettare in mare una bambina di 8 anni o versare benzina sulla barca per dargli fuoco".(ANSAmed).





