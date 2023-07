Ong Spagna, disperse 300 persone salpate dal Senegal

ROMA - "Ogni minuto conta per trovare vive le oltre 300 persone salpate su tre barconi senegalesi, disperse nell'Atlantico": è il grido d'allarme lanciato su Twitter da Helena Maleno, attivista dell'ong Caminando Fronteras. "Servono più mezzi per la ricerca e maggiore collaborazione tra Mauritania, Spagna e Marocco", aggiunge Maleno.



Ieri, le autorità spagnole hanno reso noto di aver tratto in salvo 86 persone trovate su un 'cayuco', un tipo di imbarcazione spesso utilizzato da migranti che cercano di raggiungere le Canarie dall'Africa occidentale. In precedenza, Maleno aveva denunciato la scomparsa di un 'cayuco' con "quasi duecento persone a bordo", partito due settimane fa dal Senegal.



Ieri una motovedetta del Salvamento Maritimo si è recata nell'area a sud dell'isola di Gran Canaria dopo che l'equipaggio di un aereo di ricognizione aveva segnalato la presenza di un'imbarcazione con a bordo circa 200 migranti. Ma, una volta sul posto, la motovedetta ha censito 86 persone, delle quali 80 uomini e 6 donne, che sono state trasferite al porto di Arguineguin, in Gran Canaria, mentre proseguono le ricerche dell'altra che ancora non è stata localizzata.