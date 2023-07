Marocco nella morsa del caldo, temperature fino a 47 gradi

RABAT - Marocco nella morsa del caldo. Per la terza settimana consecutiva il bollettino della Direzione di Meteorologia del Marocco segnala allerta arancione.



Un'ennesima ondata di calore interesserà praticamente tutto il territorio, da domenica a venerdì, con temperature che vanno dai 36 ai 47 gradi. Particolarmente interessate le città dell'entroterra, quali Marrakech e Fes, ma non saranno risparmiate neanche località come Essaouira, sull'Atlantico, o Chefchauen, la città blu sulle montagne del Rif, di solito considerate al riparo dalla canicola.