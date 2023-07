(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 LUG - Migliaia di persone hanno partecipato alle esequie dell'israeliano ucciso ieri in un attentato palestinese nei pressi dell'insediamento ebraico di Kedumim, vicino Nablus, in Cisgiordania. La vittima - ha fatto sapere l'esercito - è il soldato Shilo Yosef Amir (22 anni) di un kibbutz del nord di Israele, colpito a morte dagli spari, secondo la stessa fonte, di Ahmed Yassin Ghaidan (19 anni) a sua volta ucciso dalle forze di sicurezza.



L'attentato è stato rivendicato da Hamas che - secondo i media - ha inneggiato all'attacco come "azione contro il potere sionista" e una "risposta all'aggressione israeliana a Jenin e ai crimini contro il popolo palestinese". Amir è stato sepolto nel cimitero militare di Monte Herzl a Gerusalemme.(ANSAmed).





