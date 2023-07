Dall'Algeria 30 milioni per la ricostruzione a Jenin

ALGERI - L'Algeria ha annunciato un contributo finanziario di 30 milioni di dollari per aiutare la ricostruzione della città palestinese di Jenin dopo la recente operazione militare israeliana. Lo ha affermato la Presidenza algerina in un comunicato pubblicato ieri sera sulla propria pagina Facebook. Lunedì scorso, l'esercito israeliano aveva lanciato un'operazione militare nel campo profughi di Jenin, sostenendo di essere all'inseguimento di uomini armati, che è durata circa 48 ore e ha provocato la morte di 13 palestinesi e il ferimento di circa 120 altri, oltre a ingenti perdite alle infrastrutture.



"Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha deciso di concedere un contributo finanziario di 30 milioni di dollari per aiutare la ricostruzione della città palestinese di Jenin, a seguito dell'attacco barbaro e criminale lanciato dalle forze di occupazione sioniste contro la città di Jenin e il suo campo in Cisgiordania", si legge nella nota. "L'attacco ha causato numerose vittime tra i fratelli palestinesi inermi e ha provocato la distruzione di infrastrutture, con lo sfollamento di molti palestinesi che hanno lasciato le loro case in cerca di rifugi sicuri", ha aggiunto.



La nota si è conclusa con l'espressione da parte dell'Algeria della sua "permanente solidarietà con la lotta del popolo palestinese, che è sotto l'occupazione israeliana, e la sua richiesta dei suoi legittimi diritti nazionali, primo fra tutti l'istituzione del suo Stato indipendente con Gerusalemme come capitale".