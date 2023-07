Turchia, salvati 43 migranti respinti dalla Grecia

ISTANBUL - Ankara ha messo in salvo 43 persone che avevano tentato di raggiungere illegalmente le isole greche partendo dalla vicina costa turca ma sono stati respinti dalle forze di Atene.

La Guardia costiera turca ha fatto sapere di avere salvato 13 migranti, respinti in acque territoriali della Turchia da parte delle forze greche, che si trovavano in un gommone a largo di Dikili, in provincia di Smirne, e altri 30 nei pressi di Bodrum, in provincia di Mugla. Dopo essere stati messi in salvo, sono stati portati in centri per migranti sulla costa, fa sapere Anadolu.