Ong tunisine denunciano deportazioni forzate di migranti

(ANSAmed) - ROMA, 6 LUG - L'Ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), e oltre 20 altre Ong locali e internazionali, hanno denunciato in una nota congiunta che le forze di sicurezza tunisine stanno procedendo a "deportazioni forzate" di migranti.



Secondo la nota "un gruppo di 20 migranti e richiedenti asilo provenienti dall'Africa sub-sahariana è stato deportato al confine tunisino-libico (vicino a Ben Guerdane) la mattina del 2 luglio da soldati e agenti della Guardia nazionale tunisina. Il gruppo ha bisogno di assistenza urgente. In totale, il gruppo comprende sei donne (tra cui due incinte di cui una vicina alla data del parto), una ragazza camerunese di 16 anni e 13 uomini.



Due degli uomini sono richiedenti asilo camerunesi registrati presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). I membri del gruppo sono di nazionalità ivoriana, camerunese, maliana, guineana e ciadiana". "Queste persone - secondo la nota - sono state arrestate per la prima volta sabato 1 luglio in una casa a Jbeniana, a circa 35 km da Sfax.



Affermano che le autorità (polizia, guardia nazionale e militari) hanno fatto irruzione nella casa in cui si trovavano.



Le autorità hanno arrestato le 48 persone presenti in casa e le hanno portate al commissariato di Jbeniana. I loro passaporti/documenti di identità sono stati esaminati e le informazioni registrate". "La polizia avrebbe poi diviso le 48 persone in due gruppi. Il primo composto da 28 persone, con cui sono in contatto, non sa cosa sia successo all'altro gruppo. Il gruppo di 28 persone è stato trasferito a Ben Guerdane, dove secondo quanto riferito sono stati spostati tra tre basi della guardia nazionale e basi militari, picchiati e maltrattati prima di essere lasciati al confine libico".



La Guardia nazionale ha arrestato otto persone (un ragazzo minorenne e sette uomini) e ha deportato le restanti venti persone in Libia. I loro cellulari sono stati rotti e i loro soldi rubati. Il 4 luglio, un secondo gruppo di 100 migranti e rifugiati è stato deportato nello stesso luogo verso il confine libico. Il gruppo comprende diverse nazionalità tra cui ivoriano, camerunese, guineano e comprende almeno 12 bambini (di età compresa tra 6 mesi e 5 anni).



"Queste espulsioni - scrivono le Ong - fanno eco ad altre espulsioni forzate effettuate tra Libia e Algeria e denunciate da migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana. A questo si aggiungono ondate di arresti e violenze contro migranti e rifugiati nei giorni scorsi nella città di Sfax. Le organizzazioni firmatarie denunciano le violazioni dei diritti umani subite da migranti, richiedenti asilo e rifugiati e chiedono alle autorità tunisine di fornire chiarimenti su questi fatti e di intervenire con urgenza per fornire cure di emergenza a queste persone. (ANSAmed).





