Migranti: ong, 951 morti in 6 mesi sulle rotte Africa-Spagna

(ANSAmed) - MADRID, 6 LUG - Quasi mille in sei mesi. È il bilancio delle persone morte o risultate disperse nel tentativo di raggiungere la Spagna attraverso rotte migratorie che partono dall'Africa, secondo l'ong specializzata in interventi in quest'area Caminando Fronteras. In un bilancio riferito al periodo gennaio-giugno 2023, questo collettivo indica che 778 persone sono morte o scomparse sulla rotta che collega le coste africane nord-occidentali e le Canarie, altre 50 nella zona dello Stretto di Gibilterra e 123 nel Mediterraneo occidentale: in tutto, 951.



Almeno 19 imbarcazioni sarebbero scomparse nel tragitto dall'Africa verso la Spagna "con tutte le persone a bordo", sostiene Caminando Fronteras, che spesso lavora in contatto diretto con migranti che affrontano tali rotte.



Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, nel primo semestre 2023 sono arrivate irregolarmente in Spagna 12.704 persone, l'11,35% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022.



Secondo Caminando Fronteras, i migranti morti nel primo semestre 2022 furono 978. (ANSAmed).





